Arriva haalt extra beveiligers van bus, bond vreest voor veiligheid

,,Het is een stuk veiliger nu het cashloos betalen is ingevoerd, dus de extra beveiligers zijn niet meer nodig’’, zegt Arriva. De FNV is het daar niet mee eens. De agressie tegen buschauffeurs zou toenemen. Vooral omdat mensen niet langer contant kunnen betalen.

Beveiligers

Volgens Arriva blijven er beveiligers aanwezig op de bussen. Alleen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) die in 2015 zijn ingezet verdwijnen weer. Zij kwamen in actie na een aantal overvallen op buschauffeurs, onder meer in Breda.

Quote We zien nu al dat het aantal incidenten afneemt, dus komt er een einde aan de tijdelijke maatregel. Maaike Visser, Arriva

Met de ondernemingsraad van Arriva is destijds de afspraak gemaakt dat deze extra boa’s (twee in West- en drie in Oost-Brabant) in dienst zouden blijven totdat het ‘cashloos’ betalen zou zijn ingevoerd. Dat is deze maand gebeurd, waardoor de bus niet langer een serieus doelwit van overvallers is. ,,We zien nu al dat het aantal incidenten afneemt, dus komt er een einde aan de tijdelijke maatregel’’, zegt Arriva-woordvoerster Maaike Visser.

Te weinig

In totaal telt Brabant nu veertien beveiligers. Dat is volgens FNV Vervoer te weinig. De agressie in de bus neemt volgens de bond juist toe. Zo is vrijdagavond nog een inwoner van Oosterhout aangehouden omdat hij een buschauffeur zou hebben mishandeld. Vermoedelijke reden: de man kon niet met contact geld kon betalen om het tekort op zijn OV-chipkaart aan te vullen.