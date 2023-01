Arriva adviseert Brabantse busreizigers alternatief vervoer te regelen

met video Amerikaans spektakel: leger is begonnen met uitladen van 1275 tanks in Vlissingen

In de haven van Vlissingen is het Amerikaanse leger begonnen met het uitladen van 1275 tanks, artilleriegeschut en ander militair materieel. De gevechtsvoertuigen gaan via Brabant per spoor en de weg naar Polen en Litouwen, waar ze gebruikt worden door een Amerikaanse legereenheid uit Texas. Zij lossen collega’s af voor een half jaar.

11 januari