Arrestaties bij paardenshow Raveleijn in Efteling: dierenactivisten verstoren show

Geef uw mening Dierproe­ven zijn erg vervelend, maar het moet

11:00 Steeds meer honden en katten worden ingezet voor dierproeven, zo maakte de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit onlangs bekend. De dieren worden gebruikt voor medische experimenten. De stijging is opvallend, omdat het kabinet juist al jaren pleit voor minder dierproeven. Een van de grootste gebruikers van honden en katten is proefdiercentrum Charles River in Den Bosch. Dat centrum claimt dat dierproeven essentieel onderdeel uitmaken van het ontdekken van nieuwe medicijnen en therapieën.