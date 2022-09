Winnaar Zomerfoto 2022 Ontmoeting met de avondzon is de winnaar van Zomerfoto 2022

TILBURG – Kees Couwenberg is winnaar van de rubriek Zomerfoto 2022 met zijn foto ‘Ontmoeting met de avondzon’. Op de winnende foto zien we de ondergaande zon die de ribbels verlicht, die zijn ontstaan door de golven. De glinstering zien we terug in de plassen water die daartussen liggen op het strand bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Op de achtergrond het silhouet van een wandelaarster op het strand bij Breskens.

11:00