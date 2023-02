Area stelt omstreden sloopplan bij: in Uden-West blijven 12 huizen staan

UDEN - Woningcorporatie Area stelt het omstreden plan bij voor de sloop van 76 oude huurwoningen in Uden en Volkel. Extra overleg met bewoners en betrokken partijen heeft er toe geleid dat in Uden-West twaalf eengezinswoningen mogen blijven staan en flink worden gerenoveerd.

Zes oude bejaardenwoningen aan de Smidsstraat en een blok van acht kleine appartementen aan de Kerkakkerstraat gaan wel tegen de vlakte zoals gepland. Beide blokken staan min of meer met de rug tegen elkaar met daartussen nog een groot open terrein. Op die vrijkomende ruimte wil Area nieuwe huizen gaan bouwen. Hoeveel dat er gaan worden is volgens de woordvoerster van Area nog niet duidelijk, het worden er gezien de grootte van het terrein wel meer dan de huidige veertien die er staan.

Leeg en anti-kraak

Beide complexen in de Smidsstraat en Kerkakkerstraat staan al grotendeels leeg of worden anti-kraak bewoond. Veel bewoners kozen eieren voor hun geld en zijn al verhuisd nadat Area twee jaar geleden plompverloren met het plan op de proppen kwam om hun huizen te slopen. Dat nieuws, meegedeeld per brief, zorgde voor veel onrust en woede bij de huurders van in totaal 76 huizen die plat moesten.

Ook de politiek veroordeelde fel de handelswijze van Area. Directeur-bestuurder Jan van Vucht maakte later zijn excuses en erkende dat de communicatie met de bewoners beter en anders had moeten lopen. Area besloot na alle kritiek om met de huurders alle opties - van sloop tot renovatie - opnieuw te bespreken.

Renovatie kost flink geld

Wat betreft Uden-West heeft dat ertoe geleid dat Area deels op zijn oorspronkelijke plannen is teruggekomen. Aanvankelijk zouden er in dit gebied 26 huizen gesloopt gaan worden, dat zijn er nu nog 14. Twaalf eengezinswoningen aan de Helenastraat en aan de Kerkakkerstraat blijven staan en worden flink gerenoveerd. ,,Tegen aanzienlijke hogere kosten dan we normaal rekenen voor een renovatie", zegt de woordvoerster van Area. Zo worden ook de vloeren geïsoleerd en waar nodig allerlei installaties.

Tekst leest door onder de foto. Wanneer begint de sloop?

Volledig scherm Twee jaar geleden wilde Area in Uden-West nog deze 26 huizen slopen. Twaalf eengezinswoningen op dit kaartje - links aan de Kerkakkerstraat en de Helenastraat - mogen nu toch blijven staan. © Area

Zonder plan geen sloop

Onduidelijk is nog wanneer Area met de werkzaamheden begint. Eerst gaat de corporatie met de huurders en omwonenden in overleg over de nieuwbouw die tussen de Kerkakkerstraat en Smidsstraat moet gaan verrijzen. ,,Zonder plan geen sloop”, zegt de woordvoerster, verwijzend naar de wijze les die Area in Uden-Noord heeft geleerd. Aan de Ringbaan-Noord werden eerder al huizen gesloopt maar lag het terrein vervolgens jarenlang braak omdat de plannen nog niet uitgewerkt waren.

Wit Korea

Voor de andere twee gebieden waar sprake was van sloop, is Area nog in gesprek met de huurders. Wat betreft de wijk Wit Korea waar 22 huizen zouden moeten verdwijnen is er voorlopig nog weinig te melden, zegt de woordvoerster. In Volkel waar Area aan de Aert Willemsstraat 28 huizen wil slopen worden volgens haar wel vorderingen gemaakt en is over een half jaar meer nieuws bekend.