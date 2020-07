Apache maakt voorzorgslanding in weiland in Lith na rookontwikkeling in generator

VIDEOLITH - Een apache helikopter van de Nederlandse luchtmacht heeft maandagmiddag rond 14.00 uur een voorzorgslanding gemaakt in een weiland ter hoogte van de Meester van Coothstraat in Lith. De bemanning van het toestel bleef ongedeerd.

Meerdere wagens van de brandweer kwamen ter plaatse. De landing is goed verlopen, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. De piloot rook een brandlucht en zette daarom het toestel aan de grond. ,,De oorzaak is rookontwikkeling in de generator", aldus de Veilligheidsregio.

Er komen veel mensen af op het spektakel in het weiland. De politie is aanwezig om mensen op afstand te houden. De weg is aan beide kanten afgezet.

Voorzorgslanding

Defensie zal de helikopter ophalen of ter plekke repareren. Dat wordt nog bekeken. In eerst instantie sprak de veiligheidsregio over een noodlanding, maar het bleek later te gaan om een voorzorgslanding. Er is een groot verschil tussen een noodlanding en een voorzorgslanding. Bij een noodlanding is er direct gevaar voor een toestel, terwijl er bij een voorzorgslanding een gevaarlijke situatie kán ontstaan.

Apachehelikopter maakt voorzorgslanding in weiland in Lith

Defensie vergelijkt het met een oranje of rood lampje in je auto. ,,Bij een oranje lampje rijd je zo snel mogelijk naar een garage, bij een rood lampje moet je auto meteen aan de kant worden gezet. Dit geval kan worden gezien als een oranje lampje. Er wordt gekeken waar er veilig kan worden geland, en daar wordt het toestel neergezet. Voor een Apache is dat wat makkelijker natuurlijk dan voor bijvoorbeeld een F16. Die kan niet zomaar in een weiland landen.”

Amerikaanse helikopters

Volgens een buurvrouw is het de laatste weken heel druk met laagvliegende helikopters. ,,Ze komen vlak over onze stal gevlogen. De ramen trillen in de sponningen.”

Waarschijnlijk komt dat omdat er 77 helikopters tot en met 24 juli vanaf vliegbasis Eindhoven naar Rotterdam vliegen. Het is een Amerikaanse helikopterbrigade die via de Rotterdamse haven op weg naar Georgia in de Verenigde Staten is. Het Nederlandse leger helpt de Amerikanen bij de verplaatsing van het materiaal.

In dit geval zou het volgens Defensie niet gaan om een Amerikaans toestel maar een Nederlands toestel. ,,Zeer waarschijnlijk ging het niet om een verplaatsing maar om een oefening.”

