ANWB waarschuwt: al vroeg filevorming op wegen rondom Volkel

VIDEO Duizenden rupsen kruipen over het huis van Eindhovens gezin: 'We zijn al twee weken op de vlucht’

13 juni EINDHOVEN - Het huis van Robin van den Heuvel is al bijna twee weken onleefbaar door de processierups. Ze kruipen over de buitenmuren en de minuscule haartjes zijn binnenshuis zó'n verschrikking voor zijn 2-jarige zoontje dat ze moeten logeren bij de familie. De gemeente Eindhoven noemt het ‘een uitzonderlijke situatie in de straat’, maar kan niet zeggen of de familie hulp krijgt.