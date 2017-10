Antwerpen Airport aast op Nederlandse luchtreiziger

Hij ‘houdt er rekening mee dat een stroom Nederlanders voortaan voor zijn vliegveld kiezen. Met dank aan de plannen van de nieuwe regering om een ‘tickettaks’ in te voeren.



,,Nu de vliegprijzen bij onze noorderburen gaan stijgen, wordt het aanbod vanaf de Vlaamse luchthavens nòg interessanter’’, vermoedt Buelens. Hij bereidt dan ook een ‘offensief’ voor om Antwerp Flanders International Airport als ‘aantrekkelijk alternatief’ aan te bieden.



Op dit moment komt ongeveer een op de tien luchtreizigers die voor dit vliegveld kiezen al uit Nederland. De groei zit er ook aardig in. Zo was 2016 een recordjaar. Er werden 276.311 passagiers vervoerd, een toename van 25 procent ten opzichte van 2015.



Toch is het klein bier in verhouding tot andere vliegvelden. Het nog geen honderd kilometer verderop liggende Eindhoven Airport rekent dit jaar op 5,3 miljoen passagiers. Schiphol is helemaal van een andere categorie, met 63 miljoen reizigers in 2016.