Antimisdaad-drones niet 24/7 in Brabants luchtruim

Groot verdriet bij bedrijf waar vader van Osse gezin werkt: 'Een nachtmer­rie voor dit hechte gezin'

20 september OSS – Bij het bedrijf Schrijvers Technische Installaties in Oss is het dramatische spoorongeluk van vanochtend als een mokerslag aangekomen. Een medewerker die al jaren in dienst is van het bedrijf verloor twee kinderen door het ongeluk. Zijn oudste dochter ligt zwaargewond in het Radboudumc in Nijmegen.