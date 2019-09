Anti-homotaal ook in West-Brabant in de schoolboeken van islamitische basisscholen

De consternatie na de onthullingen van NRC en Nieuwsuur is ook Mohamed Talbi niet ontgaan. Hij is directeur-bestuurder van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs, waar vier islamitische basisscholen in deze regio onder vallen: Okba ibnoe Nafi in Breda (280 leerlingen), El Feth in Bergen op Zoom (250), het dit jaar geopende Aïsha in Roosendaal (50) en Aboe el-Chayr in Tilburg (250). En ja, ook op die scholen wordt de omstreden lesmethode Help! Ik word volwassen gebruikt.