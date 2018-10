Anthony (30) trotseert vlammenzee en redt leven van automobilist: '10 seconden later en het was gedaan’

VOLKEL/ODILIAPEEL - Dankzij hem leeft iemand nog. Dat besef dringt langzaam door bij Anthony van der Graaf. De 30-jarige loodgieter uit Odiliapeel haalde dinsdagnacht zonder nadenken een bewusteloze man uit een brandende auto. ,,Als we tien seconden later waren konden we niets meer voor hem betekenen.”

Van der Graaf rijdt dinsdagnacht nietsvermoedend terug naar huis in Odiliapeel. Onderweg, ter hoogte van de Rondweg in Volkel, ziet hij een auto in de middenberm staan. ,,Ik dacht eerst aan een auto met pech, maar toen ik dichterbij kwam zag ik de vlammen uit de auto slaan”, vertelt hij.

De loodgieter parkeert zijn auto en rent samen met een andere omstander naar de plek des onheils. Zit er nog iemand in de auto? Van der Graaf nadert het portier, maar aarzelt even. ,,Ik was een beetje angstig om die deur open te doen”, vertelt de loodgieter in alle eerlijkheid. ,,De vlammen werden steeds heftiger en ten slotte weet je niet wat je gaat aantreffen. Ik heb niet de sterkste maag voor dit soort dingen.”

Volledig scherm Anthony redt leven van bestuurder © Facebook

Onder het bloed

Van der Graaf overwint al snel zijn angst, trekt de gloeiend hete deur open en ziet de bestuurder op de chauffeursstoel zitten. Roerloos. ,,Zijn hoofd zat onder het bloed en zijn benen lagen er niet helemaal lekker bij. Gelukkig zat hij niet ernstig bekneld en konden we hem redelijk eenvoudig uit het wrak tillen.”

De omstanders dragen het slachtoffer naar buiten en leggen hem op een veilige afstand van de auto voorzichtig neer. Op dat moment komt de man weer bij bewustzijn. ,,Hij werd wakker en schreeuwde het direct uit van de pijn. Het zag er niet goed uit”, vertelt Van der Graaf. ,,Gelukkig waren de hulpdiensten er snel bij om ons werk over te nemen. Toen stond zijn auto echt compleet in lichterlaaie.”

Grote vlammenzee

Volgens Van der Graaf had de reddingsactie niet veel langer moeten duren. ,,Als we tien seconden later waren konden we niets meer voor hem betekenen. Zijn auto was één grote vlammenzee. Maar laten we daar maar niet al te lang bij stilstaan, het is uiteindelijk goed afgelopen.”

Op sociale media wordt Van der Graaf bedolven onder de complimenten. Dat doet hem goed. ,,Ik vind het leuk dat iedereen zo trots is, maar een held? Nee, zo voel ik mijzelf echt totaal niet. Ik heb gewoon gedaan wat iedere gezonde Nederlander zou doen.”

Heldendaad

De politie denkt daar toch echt anders over en vindt dat Van der Graaf en de andere omstander een heldendaad hebben verricht. ,,Ze hebben de bestuurder op tijd uit de auto kunnen halen. Als zij dit niet hadden gedaan, dan was dit helemaal verkeerd afgelopen”, aldus een woordvoerder.

Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet duidelijk. Van der Graaf voelt zich begaan met het welzijn van de man. ,,Ik zou graag meer over zijn situatie willen horen, maar vanwege de privacy krijg ik daar helaas geen informatie over. Ik hoop dat hij er weer bovenop komt.”