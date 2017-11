Anouk (40) wil een vondelingenkamer in Breda: 'Je komt niet uit mama's buik'

Als baby werd Anouk Bakker (40) uit Tilburg door haar moeder in Zuid-Korea te vondeling gelegd. Ze spreekt zich daar nu over uit, ook om kinderen en ouders in dezelfde situaties te steunen. Haar wens? Meer vondelingenkamers voor baby’s, zoals in Breda.

Zeven maanden oud was Anouk Bakker, toen ze als vondeling vanuit Seoul naar Nederland kwam. Na drie jaar in Papendrecht verhuisde ze naar de Tilburgse Blaak. ,,Mijn ouders zijn over mijn afkomst altijd open geweest. ‘Je komt niet uit mama’s buik’, zeiden ze. Toch voelden zij voor mij als echte ouders.’’ Bakker spreekt bewust niet over adoptieouders. ,,Zo klinkt het wat vriendelijker.’’

Spleetogen

Nu is er weinig meer wat haar met het Aziatische land verbindt. ,,Dat zit hem vooral in mijn uiterlijk. Als ik in de spiegel kijk, zie ik een kaaskop met spleetogen. Veel mensen vragen of ik nieuwsgierig ben naar mijn biologische ouders en of ik een keer terug naar Zuid-Korea zou willen. Het antwoord is twee keer nee. Al heb ik als kind wel boekjes over Korea gehad en een spreekbeurt over het land gegeven.’’

Erover praten

Ze is inmiddels redacteur voor het ministerie van Financiën. Goed terechtgekomen, zou je zeggen. Maar praten over haar afkomst was voor haar lang lastig. ,,Ik vond het niet leuk. Drie jaar geleden begon ik mijn blog The Running Ninja om er meer over te vertellen. Voorheen vertelde ik mijn verhaal vaak als een langspeelplaat en aan de hand van feiten, in plaats van gevoel.’’



Roekeloos

Volledig scherm Sofie Nagelkerke van de vondelingenkamer in Oudenbosch op archiefbeeld met man Jan, en dochtertjes Madelief en Guusje. © Marcel Otterspeer Over vondelingen is nog te weinig bekend, vindt de Tilburgse. ,,En er wordt geen onderscheid gemaakt tussen of de moeder het roekeloos of georganiseerd doet.’’ Bakker neemt haar ‘geboortemoeder’ niets kwalijk. ,,Ik vermoed dat ze te jong of te arm was.’’ Zelf heeft ze geen kinderwens. ,,Misschien wel omdat ik weet: zolang je er niet 100 procent zeker van bent, moet je het niet doen."

Vondelingenkamers

Stichting De Beschermde Wieg zet zich in om vrouwen en meisjes bij te staan wanneer zij geen andere mogelijkheid zien om voor hun kind te zorgen, en het kind willen afstaan. Een van de manieren waarop hulp geboden wordt, is de vondelingenkamer. Er zijn er inmiddels zeven. De stichting zoekt naast donaties ook naar mensen die een vondelingenkamer aan huis willen openen, en de stichting hoopt dat in iedere grote stad van Nederland te realiseren.

,,In Oudenbosch is tot nu toe de enige kamer onder de rivieren, ik ben van mening dat er ook een in Tilburg moet komen’’, zegt Anouk Bakker. ,,Ik vind het noodzakelijk me daar voor in te zetten en het thema afstaan bespreekbaar te maken. Moeders leggen hun kind niet voor de lol te vondeling.’’