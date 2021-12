Anouk heeft spijt van de keuzes die ze als jong meisje in de seksindustrie maakte: ‘Ik zie de consequenties nu pas’

Na één dag ‘rust’ gaat Beekse kerstboom vrijdag weer aan: ‘We hopen dat bezoekers afstand houden’

PRINSENBEEK - De stilte op de Markt in Prinsenbeek was van korte duur. Donderdag stond de pratende kerstboom op last van de gemeente Breda uit, maar in de avond kreeg stichting WinterWonderBeek te horen dat de kerstcreatie van Kleppers & Co vanaf vrijdag zijn verhaaltje weer mag vertellen. ,,Hartstikke fijn, pratend is de boom het leukst.”

