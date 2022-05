Annina opent bijzonder zorgcentrum in Breda: 'De zorgbudgetten zijn te beperkt’

In Breda is een bijzonder zorgcentrum geopend voor mensen met een ernstige beperking. Het doel is om intensieve begeleiding te bieden aan mensen met een beperking. Dit wordt gefinancierd door de verhuur van een vergaderruimte en een vakantieverblijf. De activiteiten van de groep staan in het teken van het ontvangen van de gasten. Op deze manier draaien de mensen met een beperking mee in de maatschappij.