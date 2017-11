Anniek (19) zat in bus die waarschijnlijk beschoten is: 'We zijn maar gaan staan, niemand wilde naast het gebroken raam zitten'

TILBURG - Het was een vrij harde tik. Een knal bijna. Zo beschrijft Anniek Snoeijs (19) het moment dat plotseling een ruit brak van haar bus naar Tilburg. Busbedrijf Arriva gaat er vanuit dat de bus beschoten is. Als enige van de ongeveer tien inzittenden waarschuwde Anniek de chauffeur, die niets had gehoord. Maar na een korte inspectie, reed hij door.

Bus 9 reed net voor de halte bij de Jules Verneweg over de Bosscheweg toen de ruit plotseling brak. Sommige inzittenden was het direct duidelijk: dat gat van ongeveer een centimeter moet veroorzaakt zijn door een kogeltje. Waar dat vandaan kwam, kon niemand zien. ,,Iedereen keek naar het gat. En het was donker buiten'', zegt Anniek. ,,Het gebeurde ook heel snel.''

Er zat op het moment van de inslag één jongen naast het gebroken raam. Hij raakte niet gewond. Ook Anniek, die aan de andere kant van het gangpad zat, bleef ongedeerd. Maar hoewel achterin wat chaos ontstond, reed de chauffeur gewoon door. Hij had niets in de gaten. Anniek: ,,Maar niemand stapte naar hem toe. Dus heb ik dat maar gedaan.''

Glas viel eruit

Die stopte bij de eerstvolgende halte om poolshoogte te nemen, maar besloot door te rijden naar station Tilburg. Volgens een woordvoerder van Arriva heeft hij wel eerst contact opgenomen met de verkeersleiding. Omdat hij niet ver meer van het station was, is besloten dat hij beter kon doorrijden. Dat een ruit springt is voor chauffeurs niet heel ongewoon. Het gebeurt volgens Arriva weleens dat een ruit spontaan breekt.

Onderweg brak de gesplinterde ruit echter verder in stukken. Een deel van het glas viel naar buiten, een ander deel kwam in de bus terecht. Dat verbaasde de inzittenden. Er kwam volgens Anniek geen waarschuwing van de chauffeur om op te passen. ,,Toen de bus stilstond hoorden we het al kraken. We zijn maar gaan staan, want niemand wilde nog bij het raam zitten.''

Pas toen Anniek bij station Tilburg uitstapte, begon ze na te denken over wat haar zojuist was overkomen. Tot dat moment ging het volgens haar allemaal zo snel, dat het niet echt door drong. ,,Achteraf ben ik eigenlijk wel geschrokken. Hadden we misschien direct de politie moeten bellen? Daar heb ik niet aan gedacht. Maar gelukkig is er niemand gewond.''

