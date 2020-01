Annie Reuvers overlijdt daags nadat haar woonwagen is fijngeknepen en afgevoerd

Juist omdat hun moeder terminaal ziek was, vochten haar kinderen de gedwongen sluiting van de woonwagen aan. Uiteindelijk stelde de Raad van State de burgemeester in het gelijk. Volgens het hoogste rechtscollege was niet aangetoond dat er een medische beletsel was om mevrouw Reuvers tijdelijk ergens anders onder te brengen.

Daarna kwam de familie tot een overeenkomst met de gemeente over verhuizing van moeder Reuvers met een van haar dochters naar een woonhuis. ,,Daar waren een aantal voorwaarden aan gekoppeld, maar of een daarvan was dat de woonwagen zou worden gesloopt, weet ik niet", aldus Sharon Scheffer, vriendin van de familie.