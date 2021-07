Anne was jarenlang mikpunt van pesterijen: ‘Ben door tien meiden de grond in geboord’

Nieuwsover­zicht | Verdachten 'speciekuip­moord’ verklaren verschil­lend over doodsoor­zaak - Dorp in actie voor postbode

12 juli Overleed de Belgische loodgieter Johan van der Heyden door een dodelijke injectie of door zware mishandeling? De twee Brabantse verdachten houden vast aan wisselende verklaringen, zo bleek maandag in de rechtszaal. En het dorpje Zijtaart komt in actie voor hun postbode Jolanda, die door PostNL noodgedwongen wordt overgeplaatst. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.