Anna (42) verloor in een week haar broer, moeder en oom door corona: ‘Heb hele donkere periodes gehad’

Zwanger tijdens de coronacri­sis: minder vroegge­boor­tes tijdens de lockdown

9:30 Tijdens de lockdown was er minder sprake van vroeggeboortes. Althans: dat lees ik in verschillende artikelen terug. Ik kan me dat heel goed voorstellen, ook zonder wetenschappelijke verklaringen. Thuiswerken, minder sociale verplichtingen en wat vaker achterover hangen: dat moet wel goed voor je zijn. De tweede coronagolf lijkt dichtbij te komen. Is dat een goed teken?