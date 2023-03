Anita klopt voor haar was niet meer bij haar vriendin aan, dankzij een cadeaukaart van de gemeente

Raad Den Bosch beticht PVV van racisme na kritiek op ‘GGD-fo­to’ van meisje in Islamiti­sche kleding

DEN BOSCH - De PVV in Den Bosch gedraagt zich racistisch en discriminerend. Dit harde verwijt kwam dinsdagavond van meerdere raadsfracties in de richting van PVV-fractieleider Alexander van Hattem over zijn voorstel ‘Geen islampromotie door de GGD Hart voor Brabant'.