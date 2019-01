Animal Rights filmt ‘horrorkippenschuren’ in Brabant: ‘Het gaat ze niet om de dieren’

Bij het bedrijf in Groesbeek liggen stapels eieren op de grond. Er zijn dode dieren te zien en de levende kippen zijn haveloos en sterk vermagerd. De beelden dateren van half november, zegt woordvoerder Erwin Vermeulen van Animal Rights.



Inmiddels is de kippenschuur in Groesbeek leeg. Het bewuste bedrijf is niet langer actief. Op het adres is weliswaar een eierhandel gevestigd, maar volgens de eigenaar staat die los van de legfarm waar Animal Rights filmde. Hij wil verder niet op de zaak in gaan.



In de video, verder onder meer geschoten in Oirschot, Nederweert en Tollebeek, ook beelden van legbatterijen in pluimveebedrijf in Overloon. ,,Daar ziet het er op zich netjes uit, maar de kippen zitten hun hele leven in een kooi en na anderhalf jaar worden ze geslacht”, zegt Vermeulen.