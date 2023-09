‘Angry’, de nieuwste van de Stones, klinkt zondag al live in Veghel

Festival Mind Your Step Boekel profiteert dankbaar van nazomer

BOEKEL - Een festival in september organiseren en getrakteerd worden op tropische temperaturen van boven de 27 graden. Daar kon de organisatie van het nieuwe Mind Your Step in Boekel alleen maar van dromen. Zaterdag worden er zo’n 2.500 mensen verwacht op het festival met veel house, techno en disco van bekende en lokale dj's.