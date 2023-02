Andrea uit Bergeijk strijdt met haar stracciatella-ijs voor de Gouden IJsspatel: ‘Geen gemakkelijke smaak om te maken’

Column Dat het soms slecht afloopt, móet wel de schuld van iemand zijn

Op de een of andere manier wekken de verhalen over Tamara, u weet wel, de vrouw die in een hemelsblauwe Opel op de Spoorlaan in Oss kampeert, op internet een weeënstorm aan xenofobe onderbuikkrampen op. Dat alles en iedereen in Nederland maar geholpen wordt, gratis geld krijgt, en een huis, maar ons eiguh volk moet maar verrekuh. Of woorden van gelijke strekking.

20:02