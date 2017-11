Amphia en Bravis stijgen in Ziekenhuis Top 100

Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal en het Amphia in Breda stijgen beide in de Ziekenhuis Top 100. Maar er zijn nog pijnpunten.

Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoomen Roosendaal staat nu op de 23e plaats in de Ziekenhuis Top 100. Vorig jaar was dat 44. Ook het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout heeft zich verbeterd: van 70 vorig jaar naar 63 nu. Toch zijn er pijnpunten. Bij de controle op ondervoede patiënten behoort het Amphia tot de slechtst scorende ziekenhuizen.

Medicijncontrole

Ook de medicijncontrole van oudere patiënten is nog niet op orde. Het Bravis ziekenhuis behaalt veel punten bij veelvoorkomende ingrepen, zoals galblaasoperaties, heupoperaties en het plaatsen van protheses.

Wel kent Bravis relatief veel patiënten die overlijden na complicaties bij een darmkankeroperatie.

Winnaar

Het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem is net als vorig jaar winnaar van de Ziekenhuis Top 100. MC Slotervaart in Amsterdam is hekkensluiter.

De Ziekenhuis Top 100 maakt gebruik van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, die ziekenhuizen verplicht aanleveren.

Reactie Bravis

Hans Ensing van de raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis is verheugd over de uitslag: ,,Wij zijn blij met onze plek in de lijst, al draait het in Bravis in de eerste plaats om onze patiënten. Ik zie dit vooral als een compliment aan onze medewerkers en artsen. De zaken die om verbetering vragen hebben onze volle aandacht en worden ook zeker opgepakt.”

Reactie Amphia

Het Amphia ziekenhuis noemt de stijging op de ranglijst een ‘mooie opsteker’. Dat de controles op ondervoede patiënten en medicijngebruik niet goed zouden zijn, ontkent het ziekenhuis.

Een woordvoerder: ,,We registreren die gegevens op papier en niet in het elektronisch patiëntendossier. De controles op papier worden niet meegeteld.”

Amphia laat weten deze gegevens voortaan ook elektronisch te registreren.

