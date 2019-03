Amerikaanse ambassadeur geniet van optocht in Boemeldonck

Agenten lachen wat af tijdens carnaval: ‘Welke koe, ik zie alleen een kameel en een t-rex?’

2 maart EINDHOVEN - De komende vier dagen ligt Brabant zo goed als stil door carnaval. Maar er is een groep mensen die nog altijd waakzaam is en gewoon aan het werk. Namelijk de politie. Hun werk is deze dagen wel een stuk leuker dan normaal. Althans, zo blijkt toch uit de gesprekken over de portofoons.