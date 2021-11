Ambulancebroeders weer thuis na ongeluk Helmond: ‘De impact van dit ongeluk is enorm’

VIDEO Brand op terrein van bouwbe­drijf in Opijnen, metershoge zwarte rookwolk in omgeving te zien

OPIJNEN - Flinke rookpluimen die vanaf de Waal, de A2 en zelfs tot in de Maaspoort in Den Bosch te zien waren. Bij bouwbedrijf Van Kessel in Opijnen vloog maandag een flinke lading rubberen buizen in de fik. Het dorp liep uit.

22 november