Amber Mutsaers uit Oss met FC Eindhoven aan vooravond eerste landstitel: ‘Hoe dichterbij we komen, hoe groter de druk’

Van superjacht tot medicijnen: wethouder staat in eigen podcast stil bij tien succesver­ha­len uit Oss

OSS - Naast wethouder mag Frank den Brok zich nu ook podcasthost noemen. In ‘Ondernemen in Oss’ gaat hij samen met Damian van Essen in gesprek met tien ondernemers. De serie is vanaf eind deze maand te beluisteren.