Ambassade wil opgepakte PSV-fan helpen, club sprak met familie maar kan niet veel doen

SOMEREN - De Nederlandse ambassade in Kopenhagen wil de opgepakte PSV-fan Rick Rietjens uit Someren graag helpen. Sterker nog, het aanbod is al gedaan maar er is nog geen gebruik van gemaakt, meldt een woordvoerder desgevraagd.

Rietjens werd drie weken geleden opgepakt na de Conference League-wedstrijd FC Kopenhagen-PSV (0-4). Hij zou een agent hebben bespuugd en geschopt nabij het stadion. Sindsdien zit de Somerenaar vast in een politiecel.

Politie Kopenhagen wil niets kwijt

De politie in Kopenhagen wil niets over het incident kwijt. Een woordvoerder verwijst voor de inhoud van de zaak door naar Rietjens’ advocaat Louis Beck Nielsen. Die zei gisteren al in deze krant dat hij het raar vond dat de Somerenaar in voorarrest was genomen. Hij wacht nu tot de zaak voorkomt.

Quote Hij heeft iets strafbaars gedaan en dat is heel onverstan­dig Woordvoerder PSV

PSV heeft contact gehad met de familie van Rick Rietjens. De club is op de hoogte van de situatie, aldus een zegsvrouw. ,,Je wilt weten wat er aan de hand is. Voor de rest kunnen we niet zoveel doen. Hij heeft iets strafbaars gedaan en dat is heel onverstandig. Ik heb begrepen dat het buiten het stadion is gebeurd. De verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag ligt bij hem zelf.”

Ambassade biedt hulp aan

De Nederlandse ambassade in Kopenhagen heeft al consulaire hulp aangeboden aan Rietjens, meldt een woordvoerder. Zodra er een verzoek komt, wordt bijstand verleend. ,,De ambassade kan onder meer helpen bij het wegwijs maken in het Deense rechtssysteem, het vinden van een geschikte advocaat en in gesprek gaan met Rietjens.”

Tot vervelens toe uitdagen

Vrienden van Rietjens hekelden woensdag nog het politieoptreden dat in hun ogen agressief was. Er zijn veel supporters die daar een andere lezing over hebben, zegt een fan die ook bij de wedstrijd aanwezig was. Hij wil niet met naam in de krant.

Volgens hem liep 99 procent van de supporters netjes richting het station na de wedstrijd, mailt hij naar aanleiding van de eerste publicatie. De politie was volgens hem ook behulpzaam en netjes. Een enkeling was tot vervelens toe de politie aan het uitdagen, stelt hij.