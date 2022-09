Alweer prominente Rus overleden in mysterieuze omstandigheden: oud-rector (72) valt van trap in Moskou

Het lijstje met omgekomen prominente Russen is weer wat langer geworden. Afgelopen woensdag overleed Anatoly Gerashchenko op 72-jarige leeftijd na de val van een trap in Moskou. Gerashchenko stond jarenlang aan het hoofd van het Moscow Aviation Institute (MAI) in Moskou. De staatsuniversiteit voor luchtvaarttechnologie heeft banden met het Russische ministerie van Defensie en heeft het overlijden bevestigd.

Buitenlandse media merken op dat het gaat om het zoveelste onverwachte overlijden van een hooggeplaatste Rus sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari.

In een verklaring op de website van het Luchtvaartinstituut van Moskou staat dat de oud-rector is gestorven “bij een ongeval” op 21 september. Gerashchenko gleed uit en viel “van grote hoogte van een trap”, meldt het MAI. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. De zeventiger werd ter plekke dood verklaard. Zijn overlijden zal onderzocht worden door een commissie met vertegenwoordigers van het onderwijsministerie, de arbeidsinspectie en de universiteit zelf, aldus het luchtvaartinstituut.

Banden met Defensie in Rusland

Gerashchenko was van 2007 tot 2015 rector van het Moscow Aviation Institute. Ondanks zijn pensioen gaf de doctor en professor in de technische wetenschappen nog steeds advies aan de huidige rector van het MAI, Mikhail Pogosyan, weten Russische media.

Het MAI is meer dan een gewone luchtvaartschool, merkt de Amerikaanse nieuwswebsite ‘Insider’ op. Zo doet de universiteit onder meer onderzoek naar militaire toepassingen in de lucht- en ruimtevaart, denk aan bijvoorbeeld drones en kunstmatige intelligentie. Gerashchenko bracht 45 jaar door in de rangen van het instituut dat banden heeft met het ministerie van Defensie in Rusland. Het MAI noemde de dood van de oud-rector “een kolossaal verlies”.

Het overlijden gebeurde op dezelfde dag dat president Vladimir Poetin een gedeeltelijke mobilisatie aankondigde, werpt de Amerikaanse nieuwssite ‘Newsweek’ op.

Ook deze rijke Russen zijn niet meer

Zeker tien oligarchen en andere Russische hooggeplaatsten overleden dit jaar al in verdachte omstandigheden. Deze maand alleen al lieten vier prominenten met de Russische nationaliteit het leven, met inbegrip van Gerashchenko.

Luchtvaartdirecteur Ivan Pechorin (38) kwam om het leven nadat hij uit een boot zou zijn gevallen. Ook Vladimir Sungorkin (68), de hoofdredacteur van de pro-Kremlin krant ‘Komsomolskaya Pravda’, is niet meer. Een beroerte zou de man fataal zijn geworden. Begin deze maand overleed ook Ravil Maganov (67). De voorzitter van de raad van bestuur van de Russische oliereus Lukoil stierf na een val uit een ziekenhuisraam in de hoofdstad Moskou.

In juli werd Yury Voronov, die banden had met de Russische oliemaatschappij Gazprom, dan weer dood aangetroffen nadat hij naar verluidt in het hoofd was geschoten. Het lichaam van de 61-jarige Rus werd aangetroffen in zijn woning in het dorpje Morskie Terasy nabij de Finse Golf.

De 43-jarige Alexander Subbotin, voormalige topman bij het oliebedrijf Lukoil, stierf in mei aan een vermeende paddenvergiftiging. In de Spaanse badplaats Lloret de Mar werden in april ook de lichamen gevonden van de rijke Russische zakenman Sergey Protosenya (55), zijn vrouw Natalya (53) en hun 18-jarige dochter. Het gezin werd dood aangetroffen in hun landhuis.

Nog in april werden in een luxueuze flat in Moskou ook de levenloze lichamen van een andere oligarch en zijn gezin aangetroffen. Vladislav Avayev (51), zijn echtgenote Yelena (47) en hun dochter Maria (13) bleken alle drie doodgeschoten. Vladislav Avayev was een voormalig functionaris van het Kremlin en vicepresident van Gazprombank, de zakenbank van Gazprom, het grootste gasbedrijf ter wereld. Uit die laatste functie nam hij plots ontslag.

Eerder dit jaar waren in Rusland al zes vooraanstaande zakenlui door zelfmoord om het leven gekomen — als die officiële doodsoorzaak tenminste klopt. Vijf van hen waren verbonden met de energiesector en drie werkten voor het nu beruchte Gazprom.

