Alsnog energietoeslag voor studenten, mits zij een eigen postadres hebben

Were Di hockeyster Babette Naalden wint van oude liefde Push: ‘Een speciale wedstrijd’

De hockeysters van het Tilburgse Were Di hebben gisteren hun eerste zege in de promotieklasse gepakt. Op bezoek bij Push in Breda eindigde het in 2-3 voor de bezoekers. Voor Were Di-speelster Babette Naalden was het een weerzien met haar oude team. ,,Bijzonder om weer terug te zijn.”

18 september