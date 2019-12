Als tíjdens de optocht de zwager van de prins zich dodelijk verslikt: ‘Sterven in harnas is géén mooie dood’

Megavondst illegaal vuurwerk: 4327 kilo onder­schept in trailer van mannen uit Schijndel en Sint-Michiels­ges­tel

28 december SCHIJNDEL/SINT-MICHIELSGESTEL - Een enorme partij illegaal vuurwerk is gevonden in een aanhanger van twee mannen uit Schijndel (18) en Sint-Michielsgestel (19). Ze vervoerden 4327 kilo vuurwerk in het Gelderse Ochten. De mannen zijn aangehouden. Dat meldt de politie.