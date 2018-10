Als kruiwagen, koffiebar of kippenkar: creatievelingen verzinnen tweede leven voor Stint

OSS - Momenteel zijn ze verboden en het is maar de vraag of en wanneer de Stint weer de openbare weg op mag. Sommige eigenaren van de elektrische bakfiets kiezen daarom eieren voor hun geld en verkopen hun voertuig. Kopers weten er wel raad mee.

Het feit dat de Stints de weg niet meer op mogen, wil niet zeggen dat ze nutteloos zijn. Sterker: mensen die de Stint niet kenden, zijn door de vele nieuwsberichten over de voertuigen gaan nadenken over eigen toepassingen. Het ding is, afgekeurd of niet, nog prima bruikbaar op bijvoorbeeld de boerderij of vakantiepark.

Een boerenstint

Zolang het maar op privéterrein is, is geen goedkeuring van de overheid nodig. Er zijn nog tal van toepassingen te bedenken. Gerrit ter Maaten bijvoorbeeld, tikt dolgraag een Stint op de kop om de kippen op zijn pluimveebedrijf in Lunteren mee te vervoeren.

Wie een Stint in de aanbieding heeft, lijkt via Marktplaats vooral bij boeren bedrijven terecht te kunnen. Een koper uit Egmond aan den Hoef wil het apparaat graag gebruiken in de paardenstal. Het ding is ideaal om hooi mee te vervoeren, denkt de plaatser van deze advertentie. De heer Maas uit Bosschenhoofd had dezelfde gedachte. Zijn lijf is niet meer zo flexibel, dus een Stint die hem het zware tillen bespaart tijdens het voeren zijn dieren zou erg helpen.

Utrechter Van Laar wil graag een tweedehands Stint gebruiken als kruiwagen in zijn achtertuin. Hopelijk weet hij dat de apparaten niet gemakkelijk kiepen. Daar zijn ze juist op ontworpen.

Recreatiestint

Een potentiële koper ziet heil voor het apparaat bij het werk op een foodtruck-evenement. Het kan zelfs een foodtruck op zich worden, bijvoorbeeld als koffiekar. Ook op een sportterrein kan het ding nog prima dienst doen, denken ze in Oude Pekela. En in Helmond kan de hypermoderne Stint - na een flinke demontage - mogelijk verder als ouderwetse bakfiets.

De Stint kan een handig middel zijn om spullen mee te vervoeren, denken ze op een camping in Deventer en op een vakantiepark in Utrecht. Die laatsten vragen ze een groene, blauwe, bruine of zwarte sint voor logistiek gebruik. En wat te denken van een golfstint? Lody Mertens uit Veldhoven sleept liever niet met een karretje vol golfclubs. Hij ziet het wel iets in een relaxed dagje golfen op de elektrische kar.

Afrikaanse Stint

Omdat Nederland een van de strengste landen is op gebied van verkeersveiligheid, zou de Stint in andere landen wellicht wel de weg op kunnen. Enkele opkopers denken daarom aan een tweede leven voor een Stint in bijvoorbeeld Afrika. 'Mijn contacten in de wat minder bedeelde landen kunnen ze in de teelt inzetten', schrijft een koper uit Utrecht.

De verkoop kan ook zomaar het einde van een Stint betekenen. Een Utrechtenaar, die de elektrische bak zelf komt ophalen, wil hem graag uit elkaar halen voor de losse onderdelen.

