Als je oud bent en het leven wringt: wees eerlijk, práát; KBO-Brabant helpt de ouderdom te verdragen

Wie ouder wordt, wie steeds een stapje dichter bij het einde van de rit komt, wie meer verleden heeft dan toekomst, kijkt minder vooruit en vaker achterom. ,,En dan dringen zich ook lastige vragen op en twijfels”, zegt directeur Wilma Schrover van KBO-Brabant, belangenvereniging van senioren. ,,Je blikt terug op je leven, op de dingen die zijn gebeurd, de keuzes die je hebt gemaakt. En je vraagt je af: Heb ik het wel goed gedaan? En ook: Is dit nou alles? Heeft mijn leven me gebracht wat ik hoopte? Heb ik me over de juiste dingen druk gemaakt? Vragen over zingeving en verlies. Een paar fijne gesprekken met een leeftijdsgenoot, iemand die het begrijpt, kan lucht geven. Het kan de laatste fase in een mensenleven een stuk lichter kleuren.”