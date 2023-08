Als hij die zeep ruikt, waant Ayham zich toch weer even in Aleppo

met video Auto rijdt met harde klap boom uit de grond en belandt op zijn kant in Liempde

LIEMPDE - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag met een harde klap tegen een boom gereden en belandde daarna op zijn kant. Het ongeluk gebeurde op de Molendijk in Liempde. Het lukte de bestuurder uit de auto te klimmen en zelf de hulpdiensten te bellen.