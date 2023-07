Als het emmertje overloopt, biedt het buurtgezin rust en ademruimte

Dankzij fotonica kunnen we straks zorgeloos data blijven versturen: regio investeert fors in chipfa­briek van de toekomst

EINDHOVEN - Stap voor stap werkt Smart Photonics toe naar het ultieme doel: een grote fabriek in deze regio bouwen die fotonische lichtchips maakt op bestelling. De woensdag bekendgemaakte investering van 100 miljoen euro is alvast een kleine stap in de goede richting.