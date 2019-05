‘Als Badr Hari of Rico de zaal binnenkomen, gebeurt er echt wat, dat zijn wel echt kleerkasten’

Verdachte brief in Paleis van Justitie Den Bosch: 13 medewer­kers in afzonde­ring

12:35 DEN BOSCH - Vanwege een enveloppe met een 'verdachte inhoud’ zijn vrijdagochtend 13 medewerkers van het Bossche Paleis van Justitie in afzondering gezet. ,,Totdat duidelijk is wat er in de brief zit, blijven de medewerkers die er bij in de buurt zijn geweest of ermee in aanraking zijn geweest in afzondering’’, aldus een woordvoerder van de politie.