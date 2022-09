Alles is er nog, na achttien jaar, behalve kunstschilder én veelschrijver Leon Adriaans zelf

Voedsel­bank Breda ziet aantal aanvragen snel stijgen: 'Schaamte is een groot probleem’

Steeds meer mensen komen langs bij de voedselbank. Dat is de pijnlijke conclusie die de bank van Breda trekt. Alleen hangt er nog veel schaamte rondom het ophalen van je boodschappen. Gelukkig denkt niet iedereen daar zo over. ‘Ik ga liever naar de voedselbank dan dat ik een brood in de winkel steel’, vertelt een vrouwelijke bezoeker.

17 september