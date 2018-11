Allerzielen of Allerheiligen? Test jouw kennis

Vrachtwa­gen klapt op vangrail op N2 bij Eindhoven, weg bezaaid met kip en satésaus

31 oktober EINDHOVEN - Op de N2 bij Eindhoven is woensdagochtend even voor 10.30 uur een vrachtwagen tegen de vangrail gereden. Daarbij is de lading, kip en kipsaté, op de weg beland. De chauffeur raakte gewond. Voor verkeer komend vanuit Den Bosch is de N2 afgesloten.