Allerlaatste pabo-afstudeerders blijven Veghel trouw: ‘Hier sta je er nooit alleen voor’

Groen licht voor nieuwe Wetering op oude plek: ‘We moeten beslissen en lef tonen’

LOON OP ZAND - Loon op Zand gaat voor een nieuwe Wetering op het bestaande bouwvlak. Wel gaat wethouder Suzan Mandemakers kijken of de sportzaal groter kan worden dan nu geschetst. ,,We gaan met de gebruikers in gesprek.”