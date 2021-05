Nieuwsover­zicht | Eerste van beton geprinte woning ter wereld in Brabant - Politie beëindigt exa­menstunt

30 april Een examenstunt in Breda is vrijdag in het water gevallen. Agenten en boa's maakten een einde aan de stunt vanwege samenscholing. En in Eindhoven is een woning laagje voor laagje geprint. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag 30 april.