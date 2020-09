Alleen in Amsterdam en Rotterdam zien ze meer drugs op straat dan in Tilburg, maar overlast in Brabant is gemiddeld

Voor die Veiligheidsmonitor, een tweejaarlijks bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, werden 135.000 mensen ondervraagd met een enquête. Bij het onderwerp drugs werd gevraagd of mensen weet hebben van drugsgebruik en -handel in hun buurt en of ze er veel overlast door hebben. Landelijk heeft 24,3 procent van de mensen gezien hoe drugs werd gebruikt of verhandeld. In Brabant is dat 25,7 procent. En als het gaat om overlast? Dan is de landelijke score 4 procent en in Brabant is het 4,3 procent.

Maar dit zijn natuurlijk gemiddelden. Aan beide kanten zitten dus ook uitschieters. In het geval van Tilburg-Centrum is dat een flinke uitschieter. Daar geeft bijna de helft van de ondervraagden aan dat zij gezien hebben hoe drugs werd gebruikt of erin werd gehandeld. Meer dan een op de tien heeft er ook veel overlast van.

Tilburg wordt op gepaste afstand gevolgd door Roosendaal en Bergen op Zoom waar meer dan een derde van de ondervraagden weet heeft van handel en gebruik, maar daar hebben ze verhoudingsgewijs wel vaker last van de problematiek. Nog een opvallend geval is Eindhoven. In district Noord hebben ze meer overlast van drugs dan in Zuid, maar in Zuid zien de mensen juist vaker drugs op straat.

Tegenover alle negatieve uitschieters, zijn er ook positieve te vinden. Bijvoorbeeld in De Kempen. Geen enkele ondervraagde gaf aan dat ze daar veel overlast hebben van de drugs.

De antwoorden van de ondervraagden werden gebundeld per politieteam. In de grafiek hieronder zijn de cijfers per team te zien. Onder de grafiek staat een overzicht van waar de verschillende teams onder vallen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Verdeling politieteams onder West- en Oost-Brabant West-Brabant District De Markiezaten: Bergen op Zoom en Roosendaal. District De Baronie (Breda en omgeving): Weerijs, Markdal, Dongemond. District Hart van Brabant (Tilburg en omgeving): Tilburg-Centrum, Leijdal, Groene Beemden en Langstraat. Oost-Brabant District ’s-Hertogenbosch: ’s Hertogenbosch, Meierij, Maasland en Maas en Leijgraaf. District Eindhoven: Eindhoven-Zuid, Eindhoven-Noord en De Kempen District Helmond: Dommelstroom en Peelland.