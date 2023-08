Alle ballonnen de lucht in maar ‘ballon met een verhaal’ blijft aan de grond, zaterdag in de herkansing

Schietpar­tij op camping De Witte Plas in Schijf: ‘Hij stond voor mijn caravan, richtte en schoot’

SCHIJF - De schietpartij op camping De Witte Plas in Schijf, donderdagavond laat, was het gevolg van een ruzie in de ‘relationele sfeer’. Dat beweert Tom Baas, beheerder van de camping én de man op wie werd geschoten. ‘Gelukkig stelde het geweer waarmee hij schoot niks voor.’