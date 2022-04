‘Ali G. ronselde vanuit cel nieuwe aanslagplegers De Groot’

Update + Video Aanslagple­gers De Groot gaan voor jaren de cel in: ‘Gezinnen hebben heel lang in doodsangst geleefd’

ARNHEM/HEDEL - Aanslagplegers in de afpersingszaak rond de Hedelse fruithandel De Groot gaan voor jaren de cel in. De hoogste straf is voor ‘uitlokker’ Yassine A. (21). Hij verdwijnt voor 10 jaar achter de tralies. De laagste straf die de rechtbank in Arnhem donderdag uitsprak was 1,5 jaar cel.

7 april