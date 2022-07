Ali G., hoofdverdachte in terreurcampagne tegen De Groot: ‘Mijn onschuld zal nog wel blijken’

Nieuwsover­zicht | Kans op regionale hittegolf neemt toe - Stel loopt over snelweg naar supermarkt

Bij een auto-ongeluk in Bergen op Zoom is iemand zwaargewond geraakt. Twee anderen zijn met lichtere verwondingen ook naar het ziekenhuis gebracht. Verder heeft de politie zaterdagavond mensen van de A58 bij Oirschot geplukt die op weg waren naar een supermarkt. En onze provincie krijgt aankomende week mogelijk te maken met een hittegolf. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

10 juli