Alex Maas koopt een auto waar hij in past en de 'pikante’ tips van Sylvia Hoeks voor in de lift

BRABANT BYTESKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media, wie houdt daar nou niet van? In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

We zagen al een kleine sneak peak van de nieuwe clip van rapper Donnie via Art Rooijakkers, maar nu geeft Gwen van Poorten ons ook een inkijkje in de hilarische clip. Waar Frans Bauer overigens ook een schitterende rol in heeft! En Johan Vlemmix!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gwenvanpoorten) op 16 Mar 2019 om 9:01 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@johanvlemmix) op 16 Mar 2019 om 10:51 PDT

Hoe sta jij op de foto als je ‘casual’ poseert? Net zo mooi als Olcay Gulsen? Voor een niet-geposeerde foto in Bologna weet ze wel heel sexy over te komen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@olcay) op 16 Mar 2019 om 7:58 PDT

Kijk, een hele grote brede kerel moet je gewoon niet in een kleine auto proppen. Dus Alex Maas weet wel wat hem goed past...

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Mar 2019 om 7:50 PDT

Nog even de kans grijpen op zaterdag in de eigen provincie. Lilian Marijnissen genoot in Den Bosch van de laatste campagne-zaterdag voor woensdag.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marijnissenlilian) op 16 Mar 2019 om 10:30 PDT

Als je vast komt te zitten in een lift, hoef je natuurlijk helemaal niet in paniek te raken. Je kunt gewoon een fotoshoot doen! Vooral als je dan toch toevallig al zo'n mooi jurkje en schoenen aan hebt als Sylvia Hoeks.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sylviahoeks) op 16 Mar 2019 om 10:23 PDT

Holland zingt Hazes. Het belooft een waar feestje te zijn. En dat kan Xander de Buisonjé beamen. Hij heeft genoten van show 1 en mag vanavond gewoon nog een keer.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@xdebuisonje) op 16 Mar 2019 om 9:05 PDT

Musical-tijd voor Jeroen van Koningsbrugge! In Dronten wordt hard gebouwd aan het decor van 't Schaep de musical.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jeroentjes) op 16 Mar 2019 om 0:52 PDT

Guido Weijers heeft een wel heel bijzondere kijk op huwelijken. Wij zijn benieuwd hoe lang Guido het vol gaat houden!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@guidoweijersofficial) op 15 Mar 2019 om 23:00 PDT

Zanger Vinzzent is onderweg om zijn nieuwe videoclip op te nemen. Voor ons is het al wel duidelijk welk snoepje de hoofdrol moet spelen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@vinzzentnl) op 16 Mar 2019 om 2:32 PDT

Esther Verhoef is helemaal in haar element. Zij sprak vandaag met haar radioheld Frits Spits.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@estherverhoefinsta) op 16 Mar 2019 om 4:05 PDT

Dat Rico Verhoeven een grote vent is met een klein hartje, wisten we al. Vandaag gunt hij al zijn liefde aan twee hele bijzondere vrouwen in zijn leven.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ricoverhoeven) op 16 Mar 2019 om 4:31 PDT

De politici met meningen over bijvoorbeeld de Nederlandse vliegvelden vliegen je deze dagen om de oren. GroenLinks man Jesse Klaver is duidelijk over Lelystad Airport.