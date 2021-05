Aldi sluit meerdere Brabantse filialen voor één dag door verbouwingen

Bierbrou­wer Ramses Snoeij twee keer door brand getroffen: ‘Ik ben niet dakloos, mijn gezin is dakloos’

26 mei BREDA - Hoeveel pech kan een mens hebben? Een half jaar geleden brak brand uit in de bierbrouwerij van Ramses Snoeij tussen Wagenberg en Hooge Zwaluwe. Twee weken geleden gebeurde hetzelfde in zijn woning in Breda.