Alcoholtest voor bestuurder carnavalswagen: van ‘meer dan terecht’ tot ‘geen aanleiding toe’

Poppodium 013 bestaat 20 jaar: twintig feiten op een rij

13 november TILBURG - Precies twintig jaar geleden opende Poppodium 013 de deuren. Het grootste poppodium van Nederland en dat in hartje Tilburg. Voor die tijd was dat nog uniek, want het was het eerste nieuwe gebouw voor popmuziek in het stadscentrum en het zette een voorbeeld neer voor andere poppodia. Een nieuwbouwgolf aan professionele poppodia in andere delen van het land volgde. Maar weet je ook waar die cd's aan de buitenkant van het gebouw voor staan? En hoeveel mensen er na de heropening van 2015 nu in passen? Twintig feiten over 013 op een rij: