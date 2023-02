Alcohol voor minderjarigen? Controleurs op pad tijdens carnaval; en er komt weer een speciale keet

met video Honderden lekkende accu’s in de grond: gemeente start zelf spoedonder­zoek

Een gespecialiseerd bedrijf gaat op zoek naar mogelijk honderden lekkende accu’s die in de grond van een voormalig militair terrein in Mill zitten. Op dat terrein moeten huizen gebouwd worden, maar over wat er in de grond eronder zit is onrust ontstaan. De gemeente Land van Cuijk, waar Mill onder valt, start daarom een spoedonderzoek.