Albateso viert jubileum, uiteraard zingend. Gitarist Ruud van Halder doet ook mee

Terug in Moerdijk: ‘Het waren twee fantasti­sche dagen’

Het is 2011. Twee dagen nadat wijlen Jan Mans als waarnemend burgemeester van Moerdijk was aangesteld, zwaaide ik als scribent de gemeente uit. Volgens mijn baas was het na vijf jaar tijd de horizon te verbreden, me te gaan verwonderen over een andere parochie. Ironische woorden van de ‘vuurwerkburgemeester’ bij mijn laatste Moerdijkse raadsvergadering: ‘Wim, het waren twee fantastische dagen, bedankt voor de intensieve samenwerking’