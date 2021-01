Al tientallen boetes uitgedeeld bij grote politiecontrole langs A2 bij Zaltbommel na ingang van avondklok

Onrust Klokgebouw Eindhoven al stukken minder sinds surveillan­ce: 'Ik ben echt heel blij met ze’

20 januari Sinds er begin januari een vrouw is neergeslagen door een dakloze uit de tijdelijke opvang in het Klokgebouw in Eindhoven, is er onrust in de omgeving. Sindskort surveilleren er beveiligers en is het een stuk rustiger geworden in de omgeving.