Al ruim 47.000 euro opgehaald bij inzamelingsactie voor familie van Hebe: ‘Voor een mooi afscheid’

Betalen met onderhuid­se chip: je kunt 'm in Eindhoven laten plaatsen

EINDHOVEN - Voor wie denkt dat contactloos betalen met een telefoon of smartwatch al hip is, de nieuwste mogelijkheid is betalen met een onderhuidse chip. Het laten implanteren van deze ultieme gadget kan inmiddels ook in Eindhoven bij Piercing Shop Belle Nouvelle aan de Kruisstraat.

19 oktober